Remodelará Matamoros las canchas deportivas del “Cambio”

Por: Cristhian Ramos 12 Agosto 2026, 20:49 Compartir

El Municipio de Matamoros asumirá la segunda etapa de rehabilitación en las canchas deportivas del parque “El Cambio”, la cual beneficiará a más de 300 atletas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Gobierno Municipal de Matamoros asumirá la segunda etapa de rehabilitación de las canchas del “Cambio”, luego de que el Gobierno del Estado realizó una primera intervención con una inversión de 3.5 millones de pesos. El alcalde Alberto Granados señaló que esta nueva etapa contempla un mantenimiento integral del espacio deportivo, al que acuden diariamente más de 300 deportistas. Explicó que los trabajos incluirán la rehabilitación de 24 canchas destinadas a disciplinas como básquetbol, frontón y voleibol, además de otras acciones de mejoramiento. Granados destacó que el objetivo es continuar con la recuperación de este espacio, considerado importante para los deportistas de Matamoros. La primera etapa de los trabajos fue realizada por el Gobierno del Estado, mientras que en esta segunda fase el compromiso será asumido por el Gobierno Municipal.