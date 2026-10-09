Reincorporan a docente señalado en Técnica 81 de Matamoros

La funcionaria explicó que, tras conocerse la situación, la escuela emitió un comunicado en el que solicitó a quienes tuvieran alguna queja

Luego de la manifestación realizada por estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 81 “Luis Caballero”, en Matamoros, para exigir atención a señalamientos contra un docente, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Mara Castillo Marín, informó que hasta el momento no existe una denuncia formal relacionada con el caso.

La funcionaria explicó que, tras conocerse la situación, la escuela emitió un comunicado en el que solicitó a quienes tuvieran alguna queja o denuncia específica que la presentaran ante las autoridades correspondientes; sin embargo, señaló que hasta ahora ninguna persona ha acudido formalmente al plantel ni a la supervisión escolar.

Docente fue reincorporado a sus funciones

Castillo Marín indicó que, cuando existe una situación que pudiera representar un riesgo para la integridad de los estudiantes, las autoridades educativas aplican los protocolos correspondientes, incluso mientras se determina si existe responsabilidad.

Explicó que, en este caso, al no haberse presentado una denuncia formal ante la escuela o la supervisión, el docente fue reincorporado a sus funciones.

Señalamientos no han sido acreditados oficialmente

La titular del CREDE reiteró que la aplicación de estas medidas forma parte de los protocolos establecidos para atender cualquier señalamiento que pudiera involucrar la integridad de los alumnos, pero subrayó que corresponde a las instancias competentes investigar y determinar si existe alguna responsabilidad.

El caso surgió luego de que estudiantes de la Técnica 81 se manifestaran para exigir atención a presuntos mensajes y solicitudes de fotografías íntimas que, según señalaron, habrían sido enviados por el docente. Hasta el momento, estos señalamientos no han sido acreditados oficialmente.