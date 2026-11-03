Reina vende coronas en Matamoros mientras recuerda a su esposo

En medio de esta fecha dedicada a recordar a quienes ya partieron, Reina reconoce que siente tristeza al no poder acudir a visitar a su esposo

Mientras cientos de familias acuden a los panteones de Matamoros para visitar a sus seres queridos, para Reina García Sosa este Día de Muertos transcurre de una manera diferente: desde las cinco de la mañana se encuentra trabajando en la venta de coronas y arreglos para adornar los altares, aunque en el fondo también quisiera tener tiempo para visitar a quien más extraña: su esposo.

Con su puesto instalado en las inmediaciones de la Colonia México Agrario, Reina García señala que las ventas han sido bajas y que la afluencia de compradores ya no es la misma que en años anteriores. Sin embargo, asegura que debe mantenerse trabajando para obtener el sustento diario y salir adelante.

El trabajo y el recuerdo de su esposo marcan la jornada

La pérdida de su compañero de vida ha sido uno de los momentos más difíciles que le ha tocado enfrentar. Aunque cuenta con sus hijos, explica que ellos tienen sus propias responsabilidades laborales y no siempre pueden acompañarla, por lo que ha tenido que aprender a enfrentar sola las dificultades.

En medio de esta fecha dedicada a recordar a quienes ya partieron, Reina reconoce que siente tristeza al no poder acudir a visitar a su esposo, pues el trabajo se lo impide. Aun así, recuerda que estuvo a su lado mientras vivió y que ahora le corresponde continuar adelante.

Comparte un mensaje para quienes enfrentan una pérdida

Finalmente, compartió un mensaje para quienes también atraviesan la pérdida de un ser querido, invitándolos a echarle ganas a la vida, valorar el tiempo que tuvieron con esas personas y seguir adelante, aun cuando su ausencia siga doliendo.