Rehabilitarán libramiento Emilio Portes Gil en 2027

Señaló que esta obra había sido solicitada durante años y atribuyó su próxima realización a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, anunció que la rehabilitación del libramiento Emilio Portes Gil será una realidad durante 2027, luego de que el gobernador de Tamaulipas confirmara el respaldo para concretar este proyecto considerado estratégico para la ciudad.

Granados Fávila explicó que los trabajos no se limitarán a la construcción de un puente vehicular sobre las vías del ferrocarril, sino que contemplan la rehabilitación completa del libramiento, una vialidad de gran importancia para el sector industrial y comercial de Matamoros.

Puente representa inversión superior a 250 millones de pesos

El presidente municipal destacó que la construcción del puente representa una inversión superior a los 250 millones de pesos, mientras que la rehabilitación integral del libramiento permitirá mejorar la movilidad y las condiciones de una de las principales vías de conexión de la ciudad.

Señaló que esta obra había sido solicitada durante años y atribuyó su próxima realización a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“Si hay una coordinación entre los niveles de gobierno, Matamoros seguirá creciendo y así se ha demostrado”, afirmó el alcalde.

Preparan otros proyectos viales en Matamoros

En cuanto a los tiempos para otros proyectos viales, Granados Fávila informó que actualmente se realizan los trámites correspondientes y los procesos de licitación, por lo que estimó que entre finales de septiembre y principios o mediados de octubre podrían comenzar los trabajos en la avenida 12 de Marzo.

Posteriormente, se contempla el inicio de la construcción del puente vehicular de la avenida Leyes de Reforma.

El alcalde indicó que ambas obras representan una inversión conjunta superior a los 300 millones de pesos, con la intención de que los trabajos comiencen durante este 2026 y sean concluidos en 2027.

Granados Fávila aseguró que el gobierno municipal continuará gestionando proyectos de infraestructura que permitan mejorar la movilidad y fortalecer las condiciones para el crecimiento económico de Matamoros.