Rehabilitarán cinco puntos de la avenida Cavazos Lerma

El alcalde Alberto Granados Fávila informó que las labores comenzarán la próxima semana y contemplan cinco puntos de intervención

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El Gobierno Municipal de Matamoros anunció el inicio de trabajos de rehabilitación sobre la avenida Manuel Cavazos Lerma, donde se han detectado diversos puntos con daños y ondulaciones en el pavimento, principalmente asociados al tránsito de vehículos pesados.

El alcalde Alberto Granados Fávila informó que las labores comenzarán la próxima semana y contemplan cinco puntos de intervención a lo largo de esta vialidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación.

Rehabilitarán tramos de hasta 200 metros

De acuerdo con el presidente municipal, los trabajos contemplan tramos de entre 100, 150 y hasta 200 metros lineales en cada uno de los puntos identificados.

Granados Fávila señaló que entre las zonas consideradas se encuentran sectores relacionados con vialidades como Marte R. Gómez, Pedro Cárdenas, Longoria, Solidaridad, Avenida del Trabajo y Ramiro González.

Municipio informará sobre las zonas intervenidas

El alcalde indicó que se buscará que las obras se desarrollen de manera rápida y con trabajos de calidad, además de mantener informada a la población sobre los puntos donde se estarán realizando las rehabilitaciones.