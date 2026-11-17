Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, señaló que los daños ocasionados por las lluvias recientes ya fueron corregidos

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el Gobierno estatal trabaja en la rehabilitación de la red carretera y que los daños ocasionados por las lluvias recientes ya fueron corregidos, sin que se registraran afectaciones mayores.

El funcionario señaló que continúan los trabajos en algunas carreteras estatales, entre ellos está la rehabilitación de un puente en Soto la Marina, donde ya comenzaron las obras debido a problemas en su estructura.

Cepeda Anaya indicó que, en materia de nuevas vialidades, se prevé construir algunos tramos carreteros a partir de enero de 2027. Uno de ellos conectará el municipio de Nuevo Morelos con los límites de San Luis Potosí. También se contempla una obra en el municipio de Güémez y otra en el Altiplano tamaulipeco.

La carretera Mante-Ocampo-Tula en Tamaulipas destaca por su avance del 90% en construcción, con una inversión de 8,600 millones de pesos. Esta obra incluye 116 mil metros cúbicos de concreto ecológico permeable, un material innovador que permite la filtración del agua y reduce la emisión de contaminantes.

Además, se implementará un plan de reforestación de 306 mil árboles en más de 271 hectáreas para proteger la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.

La carretera cuenta con 22 puentes y un túnel de 1.8 kilómetros, lo que la convierte en una de las obras de infraestructura más relevantes para el estado.

La carretera Mante-Ocampo-Tula impulsará la conectividad regional de Tamaulipas, además de transformar la movilidad con el centro y bajío del país, señaló Pedro Cepeda Anaya.