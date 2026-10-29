Rehabilitan bulevar 12 de Marzo en Matamoros con 50 mdp

Tamaulipas inició la rehabilitación del bulevar 12 de Marzo en Matamoros, una obra de casi 50 millones de pesos que beneficiará a 22 mil usuarios

El Gobierno de Tamaulipas puso en marcha los trabajos de rehabilitación del bulevar 12 de Marzo, en Matamoros, con una inversión cercana a los 50 millones de pesos y el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes utilizan esta vialidad.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas estatal, el proyecto se desarrollará en tres etapas e incluye la renovación de más de 20 mil metros cuadrados de pavimento, la instalación de alumbrado público y la adecuación de infraestructura peatonal y señalización vial.

El arranque de los trabajos se realizó el 27 de octubre de 2026, con la participación del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, y del alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila.

¿Qué trabajos contempla la rehabilitación del bulevar 12 de Marzo?

El proyecto de infraestructura urbana contempla distintas acciones para recuperar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad de automovilistas y peatones en el bulevar 12 de Marzo.

Entre los trabajos anunciados por el Gobierno de Tamaulipas se encuentran:

Rehabilitación del pavimento: más de 20 mil metros cuadrados con concreto asfáltico.

más de 20 mil metros cuadrados con concreto asfáltico. Alumbrado público: instalación de 49 luminarias.

instalación de 49 luminarias. Señalización horizontal: colocación de 6 mil 155 metros de señalamiento.

colocación de 6 mil 155 metros de señalamiento. Señalización vertical: instalación de 39 señales de tránsito.

instalación de 39 señales de tránsito. Guarniciones: construcción o rehabilitación de más de 3 mil 200 metros lineales.

construcción o rehabilitación de más de 3 mil 200 metros lineales. Banquetas: intervención de 4 mil 749 metros cuadrados de superficie peatonal.

Con estas acciones, las autoridades estatales buscan mejorar tanto la superficie de rodamiento como los elementos complementarios que permiten una circulación más ordenada y segura.

Obra beneficiará a 22 mil usuarios en Matamoros

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que la rehabilitación del bulevar 12 de Marzo beneficiará aproximadamente a 22 mil usuarios de esta vía de comunicación.

La intervención forma parte de los trabajos de infraestructura impulsados por la administración estatal encabezada por Américo Villarreal Anaya, a través de la dependencia responsable de la obra pública.

Durante el inicio del proyecto, el alcalde José Alberto Granados Fávila acompañó al funcionario estatal. La rehabilitación busca contribuir a mejorar los traslados cotidianos de quienes circulan por este sector de Matamoros.

Rehabilitación se realizará en tres etapas

La Secretaría de Obras Públicas informó que los trabajos se ejecutarán en tres etapas, con una inversión total cercana a los 50 millones de pesos.

Hasta el anuncio oficial del arranque no se detallaron las fechas de conclusión de cada fase ni el calendario completo de ejecución. Tampoco se especificaron los tramos que serán intervenidos en cada etapa o las posibles modificaciones a la circulación durante las obras.

La rehabilitación del bulevar 12 de Marzo contempla mejoras en pavimentación, iluminación, señalización y espacios peatonales, con la finalidad de fortalecer la infraestructura vial y las condiciones de movilidad en Matamoros.