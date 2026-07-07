Rehabilitación carretera a Bustamante iniciará en septiembre

El titular de la Secretaría de Obras Públicas y las autoridades estatales han delineado los siguientes pasos para los proyectos de infraestructura

La rehabilitación de la carretera a Bustamante, anunciada previamente por el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, continúa en proceso de licitación.

El funcionario dijo que la obra podría iniciar en el mes de septiembre y se analizan los tramos donde los taludes son más peligrosos.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas y las autoridades estatales han delineado los siguientes pasos para los proyectos de infraestructura.

El funcionario declaró que actualmente la modernización y conservación de tramos clave en el altiplano tamaulipeco se encuentran en sus respectivas etapas de licitación pública.

Riesgo de derrumbes en taludes

El inminente riesgo de un derrumbe en esta vía estatal sigue poniendo en peligro a quienes transitan por esta zona. Ante el deterioro, los habitantes del altiplano siguen a la espera de que avancen los proyectos para que comiencen los trabajos.

Exceso de curvas y tramos de altura

La carretera presenta un exceso de curvas cerradas y pendientes pronunciadas por lo alto de su trazo en la sierra, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes, sobre todo para vehículos pesados y en temporada de lluvias.