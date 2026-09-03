Regreso a clases aumenta accidentes y tráfico en Reynosa

Soria Stamatio recomendó a los automovilistas respetar los límites de velocidad y tomar precauciones durante las horas pico

A pocos días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, en Reynosa ya se han registrado algunos accidentes viales menores derivados del incremento en el flujo vehicular durante los horarios de entrada y salida de las escuelas y centros de trabajo. Aunque los percances no han dejado consecuencias mayores, sí generan retrasos, congestionamientos y pérdidas económicas para los automovilistas.

El secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Reynosa, Mario Soria Stamatio, señaló que uno de los principales factores que están provocando estos accidentes es la falta de previsión de los conductores, quienes no salen con suficiente anticipación de sus hogares y posteriormente intentan recuperar el tiempo circulando a mayor velocidad. Explicó que esta situación incrementa considerablemente el riesgo de sufrir un percance.

“Muy importante siempre tomar sus tiempos, siempre salir de la casa con antelación, porque no van a ser los únicos con los cuales van a compartir la vía de comunicación”, señaló el funcionario, quien consideró que esos minutos adicionales que algunas personas permanecen en cama pueden terminar afectando sus tiempos de traslado hacia las escuelas o centros laborales.

Recomiendan evitar las horas de mayor tráfico

Soria Stamatio recomendó a los automovilistas respetar los límites de velocidad y tomar precauciones durante las horas pico, principalmente en las avenidas e intersecciones donde se concentra una mayor cantidad de vehículos. Agregó que quienes conocen las zonas de mayor congestionamiento pueden optar por vías secundarias para reducir sus tiempos de traslado.

“Es importante tomar las precauciones, evitar las horas pico, nosotros sabemos en qué avenidas o en qué intersecciones hay una mayor aglomeración, tratar de tomar vías secundarias también, pero no hay nada mejor que ser prevenido y tener una buena programación en los tiempos”, comentó.

Piden salir con anticipación durante regreso a clases

El secretario de Seguridad Pública insistió en que salir con anticipación permite evitar conducir con prisa y reduce la necesidad de aumentar la velocidad para llegar a tiempo a los destinos. Por ello, pidió a la ciudadanía tomar en cuenta que durante el regreso a clases el tráfico aumenta y que todos los conductores deben compartir las vialidades con estudiantes, trabajadores y familias que se trasladan diariamente por la ciudad.