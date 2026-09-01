Regresan a las aulas 1 millón 65 mil alumnos en Tamaulipas

Para este ciclo, la SET contempla alrededor de 7 millones de libros de texto gratuitos, además de útiles y uniformes para educación básica

Más de 1 millón 65 mil estudiantes regresarán este lunes 31 de agosto a las aulas en Tamaulipas para iniciar el ciclo escolar 2026-2027, informó la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

La matrícula aumentó alrededor de 0.5 por ciento. Del total, 656 mil alumnos corresponden a educación básica y cerca de 200 mil a nivel medio superior, además de quienes cursan educación superior.

Regreso a clases abarcará los 43 municipios

El regreso será en los 43 municipios, con mayor presión de demanda en algunas regiones. Reynosa destaca por el incremento de solicitudes de ingreso a los planteles CBTIS.

El desafío será garantizar espacios suficientes, planteles en condiciones adecuadas y mejores aprendizajes para una población estudiantil que continúa creciendo.

Entregarán libros, útiles y uniformes escolares

Para este ciclo, la SET contempla alrededor de 7 millones de libros de texto gratuitos, además de útiles y uniformes para educación básica.

El calendario contempla 185 días de clases, del 31 de agosto al 6 de julio de 2027.