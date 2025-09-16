Regresa ruta de transporte público 'Calle 20' a Reynosa

La delegada de transportea, Lidia Garza Salinas, dijo que la ruta 3 comenzará con seis unidades, mismas que se irán incrementando conforme a la demanda

Una buena noticia llegó para los habitantes en Reynosa con el regreso a la circulación de la ruta 3 de transporte público.

Cabe señalar que esta ruta, también conocida como "Calle 20", fue suspendida debido a la baja afluencia de pasajeros durante la pandemia del Covid-19, pero a petición de los ciudadanos será restablecida.

La delegada de transporte en Reynosa, Lidia Garza Salinas, dijo que la ruta 3 comenzará con seis unidades, mismas que se irán incrementando conforme a la demanda de la población.

La primera unidad saldrá de la colonia Vista Hermosa a las 05:30 horas, pasará por Soriana Hidalgo, Ciencias Químicas, Hospital General y bulevar Morelos, hasta llegar al centro de la ciudad. De regreso realizará el mismo trayecto pasando por la calle 20.