Regresa energía eléctrica a tres escuelas de Nuevo Laredo

Luego de estar sin energía eléctrica durante tres meses, este lunes alumnos de tres escuelas que comparten edificio, pudieron tomar clases en aulas climatizadas, al instalarse un nuevo transformador.

Madres de familia de las escuelas Juan Escutia, Alfredo Bonfil y Jaime Torres Bodet, recibieron de un contratista particular el presupuesto de $250,000 pesos solo en materiales, aparte la mano de obra, para reparar el problema, pero no pudieron reunir el dinero.

Al pedir el apoyo de las autoridades, dijeron que si no tenían una respuesta para el fin de semana, cerrarían el lunes los portones de las escuelas, lo cual no fue necesario, pues el gobierno municipal envió un nuevo transformador, y trabajadores para instalarlo.

Anastacia Zarazúa Ruiz, supervisora de la zona escolar 205, que incluye los tres planteles ubicados en la Colonia La Joya, dijo que el viernes se reunieron con la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, quien se comprometió a ayudarles.

“Le planteamos nuestro problema y resolvió. En 24 horas ya habían buscado por todos lados poner un transformador, y bueno, la luz regresó , revisaron todo el cableado, no estaba dañado y nos pusimos muy contentos. “Hoy tenemos, ahorita mismo, a todo el alumnado y al personal docente laborando nuevamente con luz eléctrica”, precisó.

Ni las madres y padres de familia ni los directivos tuvieron que desembolsar recursos, ya que todo corrió a cargo del gobierno municipal con personal de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios.