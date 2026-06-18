Regresa a casa arquitecto desaparecido en Reynosa

Anwar Velázquez Salas, arquitecto de 41 años de edad, fue reportado como desaparecido el lunes y volvió a su hogar por sus propios medios

Desde el pasado lunes, alrededor de las tres de la tarde, Anwar Velázquez Salas, arquitecto de 41 años de edad, fue reportado como desaparecido tras salir de su domicilio en Reynosa en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Con el paso de las horas, familiares, amigos e integrantes de colectivos de búsqueda iniciaron una intensa movilización para tratar de localizarlo. Las acciones se extendieron incluso a estados vecinos, como Nuevo León, ante la incertidumbre sobre su paradero.

Sin embargo, así como su desaparición estuvo rodeada de misterio, su reaparición también generó interrogantes. De acuerdo con información difundida por colectivos de búsqueda, durante la madrugada el profesionista regresó por su propio pie a su domicilio.

Según los reportes, llegó a bordo de la camioneta en la que presuntamente había sido perseguido antes de su desaparición. La noticia fue confirmada de manera breve por uno de sus familiares a través de redes sociales.

“Simplemente les quiero compartir que en Reynosa fuimos uno; de todo corazón les agradezco, mi primo está con bien, en casa, así que muchas gracias, Reynosa”, expresó Antonio Silva, primo de Anwar Velázquez Salas.

Posteriormente, comenzó a circular un video en plataformas digitales en el que integrantes del colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos informaron que la persona reportada como desaparecida se encontraba en buen estado de salud.

“Él está bien, por cuestiones no ha salido a dar una declaración y por eso lo está haciendo aquí su primo, que es el que estuvo al 100 desde un inicio buscándolo, y esperamos que así como él apareció, aparezcan todos”, señaló una integrante del colectivo.

Como suele ocurrir en casos similares, las causas de lo sucedido y los detalles de su ausencia no fueron dados a conocer públicamente. La explicación recurrente es que se trata de información reservada por motivos de seguridad.

La falta de respuestas oficiales mantiene abiertas las interrogantes. En una ciudad donde las desapariciones generan preocupación constante, la incertidumbre y el temor continúan creciendo entre una sociedad que con frecuencia observa cómo los casos comienzan y terminan sin una explicación clara por parte de las autoridades o de quienes estuvieron involucrados.

Gracias a todos los que compartieron y que estuvieron siempre al pendiente, que con ese granito de arena de los reportes, buscaron a ustedes, las personas de búsqueda. Muchas gracias de verdad, gracias por el apoyo, gracias a todos los que aportaron ese granito para que ahora estemos con mi primo en casa”, agregó Antonio Silva.