Registran tejón americano por primera vez en 10 años

El registro, señaló el organismo, evidencia la diversidad de fauna silvestre que habita en Playa Bagdad y la importancia de preservar estos espacios naturale

Un tejón americano, conocido también como tlalcoyote y cuyo nombre científico es Taxidea taxus, fue registrado por primera vez en Playa Bagdad después de una década de monitoreo realizado por técnicos de Conibio Global A.C.

El ejemplar fue localizado mientras utilizaba una madriguera que construyó a pocos metros de la orilla del Golfo de México, situación que llamó la atención del personal encargado del seguimiento de la fauna silvestre en esta zona costera.

Primer registro después de una década de monitoreo

De acuerdo con Conibio Global, el hallazgo representa un registro relevante debido a que durante los 10 años de monitoreo permanente en Playa Bagdad no se había documentado anteriormente la presencia de esta especie estableciendo una madriguera en el área.

Sin embargo, el refugio se encuentra cerca del camino utilizado por vehículos, particularmente durante los días de mayor afluencia turística, por lo que el organismo hizo un llamado a los visitantes para extremar precauciones y reducir la velocidad al circular por el sector.

Piden evitar acercarse al ejemplar

También pidió a la población evitar acercarse al animal, tocarlo, capturarlo o alimentarlo en caso de encontrarlo, debido a que se trata de una especie silvestre.

Conibio Global informó que continuará con el monitoreo del ejemplar y de su madriguera para reducir posibles perturbaciones y dar seguimiento a su permanencia en la zona.

El registro, señaló el organismo, evidencia la diversidad de fauna silvestre que habita en Playa Bagdad y la importancia de preservar estos espacios naturales.