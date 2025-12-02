Registran más de 300 socavones en el sur de Tamaulipas

De acuerdo con el gerente general de Comapa Altamira, el 90% de los hundimientos se concentran en Tampico, Ciudad Madero y Altamira

En todo el estado de Tamaulipas, se han registrado más de 300 socavones durante 2024, una situación que mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos. De acuerdo con información de Gabriel Arcos Espinosa, gerente general de Comapa Altamira, hasta mediados de noviembre se tenían contabilizados 341 hundimientos en la entidad, de los cuales cerca del 90% se concentran en Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Tan solo Tampico y Madero reúnen alrededor del 70% del total, mientras que Altamira aporta un 20%, equivalente a unos 78 casos, y el restante 10% se distribuye en el interior del estado.

¿Por qué se están formando tantos socavones en Tamaulipas?

Las tormentas tropicales recientes y la creciente del río Pánuco han provocado una elevación anormal del manto freático, generando movimientos en el subsuelo y el colapso de infraestructura antigua. El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Rafael Quiroga Álvarez, explicó que, tras los fenómenos meteorológicos registrados en 2023 y 2024, el agua subterránea se infiltró en distintas zonas urbanas, lo que ha reblandecido el terreno y acelerado el deterioro de tuberías instaladas hace 50 o 60 años.

A este panorama se suma la antigüedad de las líneas de drenaje en el sur de Tamaulipas. Son tuberías que con el paso del tiempo se han ido deteriorando, presentando deformaciones, obstrucciones y fallas estructurales que terminan provocando el colapso de la superficie del suelo.

¿Cuántos socavones han sido reparados en Altamira, Tampico y Madero?

En el municipio de Altamira, del total de 78 socavones detectados, 12 ya han sido reparados y siete más se encuentran en proceso de atención, según informó Gabriel Arcos Espinosa. Cada intervención implica cambiar el tramo completo de tubería entre pozo y pozo, sustituyendo las antiguas líneas de concreto por PVC hidráulico, material más resistente, pero que encarece y prolonga los trabajos.

El costo estimado para reparar la totalidad de los socavones en Altamira ascendería a 35 millones de pesos, lo que refleja la magnitud del problema para las finanzas municipales. Por su parte, en Tampico y Ciudad Madero se han registrado 236 socavones en lo que va del año, de los cuales 155 ya fueron reparados, de acuerdo con datos del Secretario de Recursos Hidráulicos.

Las autoridades coinciden en que la cifra total superará los 300 hundimientos, impulsada principalmente por el reblandecimiento del suelo y el colapso de infraestructura urbana con varias décadas de antigüedad.

¿Qué riesgos representan los socavones y qué acciones se implementarán?

Algunos de estos hundimientos alcanzan cinco o seis metros de profundidad, con capacidad para tragar vehículos completos, mientras que otros, aunque son superficiales, representan un riesgo latente para peatones y estudiantes, especialmente en sectores como Miramar.

Ante esta situación, Rafael Quiroga adelantó la creación de un programa metropolitano de prevención, en coordinación entre los municipios de Tampico y Ciudad Madero, con el objetivo de atender y prevenir nuevos socavones, así como evitar el reblandecimiento del suelo mediante acciones técnicas, obras complementarias y reforestación urbana, considerada clave para la estabilización de los terrenos afectados.

Las autoridades han solicitado paciencia a la ciudadanía, ya que la atención total de esta problemática se extenderá hasta 2025. “Tenemos ubicados todos los socavones del municipio, el compromiso es avanzar lo más rápido posible, pero cada reparación requiere tiempo y recursos”, concluyó Gabriel Arcos Espinosa.