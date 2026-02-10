Registran avistamiento de delfines en Playa Bagdad

Por: Cristhian Estrada Ramos 09 Febrero 2026, 17:18



La Asociación Conibio Global reportó la presencia de aproximadamente 100 delfines en la Playa Bagdad, lo que ha generado atención entre visitantes y prestadores de servicios en la zona. ¿Qué recomendaciones emitieron tras el avistamiento de delfines? Ante este avistamiento, la organización exhortó a turistas y público en general a mantener una distancia prudente y evitar cualquier acción que pueda alterar el comportamiento natural de los ejemplares. Asimismo, hizo un llamado a los pescadores para extremar precauciones durante sus actividades. ¿Qué antecedentes existen sobre riesgos para la especie? La asociación recordó que anteriormente se han reportado delfines muertos a causa de la caza ilegal, por lo que reiteró la importancia de proteger el ecosistema marino y respetar a la fauna silvestre. ¿Cómo pueden contribuir los visitantes al cuidado del ecosistema? Conibio Global también invitó a quienes acudan a la playa a recoger su basura y depositarla en lugares adecuados, con el fin de contribuir a la protección de la vida marina y el equilibrio del ecosistema costero.