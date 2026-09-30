Registran 13 robos en escuelas de Reynosa durante vacaciones

El daño económico a cada escuela afectada oscila entre los 70 y $80,000 pesos en equipo de cómputo, cableado de cobre y proyectores

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que durante el periodo vacacional se registraron 13 robos en planteles educativos, con daños económicos que oscilan entre 70 mil y 80 mil pesos por escuela.

Explicó que los delincuentes sustrajeron principalmente equipo de cómputo, cableado de cobre y proyectores, conocidos como “cañones”, lo que elevó el costo de las pérdidas.

Valdez García señaló que ya solicitó el apoyo del secretario de Seguridad, Carlos Arturo Pancardo Escudero, para instalar más cámaras de videovigilancia conectadas al C5 o C3, pues esto facilitaría la vigilancia permanente de los planteles.

Descartó que la contratación de veladores sea una opción viable, debido a que esta figura ya no existe dentro del fondo federal de nómina y actualmente no se realizan aportaciones para ese personal. Por ello, indicó que se analiza fortalecer la seguridad mediante herramientas digitales y monitoreo remoto.