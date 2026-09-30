Registran 13 robos en escuelas de Reynosa durante vacaciones

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que durante el periodo vacacional se registraron 13 robos en planteles educativos, con daños económicos que oscilan entre 70 mil y 80 mil pesos por escuela.
Explicó que los delincuentes sustrajeron principalmente equipo de cómputo, cableado de cobre y proyectores, conocidos como “cañones”, lo que elevó el costo de las pérdidas.
Valdez García señaló que ya solicitó el apoyo del secretario de Seguridad, Carlos Arturo Pancardo Escudero, para instalar más cámaras de videovigilancia conectadas al C5 o C3, pues esto facilitaría la vigilancia permanente de los planteles.
Descartó que la contratación de veladores sea una opción viable, debido a que esta figura ya no existe dentro del fondo federal de nómina y actualmente no se realizan aportaciones para ese personal. Por ello, indicó que se analiza fortalecer la seguridad mediante herramientas digitales y monitoreo remoto.
“Lo que más nos roban es el cable porque buscan el cobre, pero también hay otros daños, y vamos a solicitar la autorización del programa la Escuela es Nuestra, que manda de 600 a 800 mil pesos a todas las escuelas del estado, destinar una partida para reforzar el equipo de cámaras de videovigilancia”, señaló.