Registra Salud avance del 63% de vacunación en Tamaulipas

Vicente Joel Hernández, titular de Salud, emitió una serie de recomendaciones y medidas preventivas ante las bajas temperaturas que se registran en el estado

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que, durante el 2025, en se presentaron 79 casos de influenza, así como 66 pacientes fueron diagnosticados con COVID-19, registrando muy baja letalidad, por lo que adelantó se refuerza la campaña de vacunación que al momento registra un avance del 63% en la entidad.

Al emitir una serie de recomendaciones y medidas preventivas ante las bajas temperaturas que se registran en el estado, Hernández Navarro, exhortó a la población evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

El funcionario estatal dijo que durante la temporada invernal se presenta viento fuerte, lluvias, aires frescos, incluso heladas, lo que provoca enfermedades respiratorias como gripas, influenza, bronquitis, COVID, entre otros, por lo que exhortó a la población a cubrirse boca y nariz al salir de casa para evitar respirar el aire frío, así como abrigarse bien utilizando gorro, guantes y bufanda.

“Con las bajas temperaturas, cualquiera puede contraer una enfermedad respiratoria que puede llegar a complicarse sino tenemos los cuidados necesarios, y son las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades médicas crónicas los más vulnerables”, explicó.