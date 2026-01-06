Registra Reynosa crecimiento histórico en recaudación fiscal

Reynosa se mantiene como el principal municipio recaudador en el estado, al concentrar más del 50 por ciento de los ingresos fiscales totales

La ciudad de Reynosa cerró el año 2025 con un incremento histórico en la recaudación de impuestos, al registrar un crecimiento de entre 17 y 18 por ciento en comparación con el año anterior, informó la Oficina Fiscal del Estado en este municipio.

El jefe de la Oficina Fiscal en Reynosa, Humberto Valdez Richaud, explicó que este aumento no tiene precedente en los registros recientes y refleja una recuperación significativa en la captación de recursos por parte del gobierno estatal.

“Hemos llegado cerca de un 17 o 18% de un incremento con respecto a 2024, eso es histórico, nunca jamás se había tenido tal crecimiento en la recaudación con respecto al año anterior”, declaró el funcionario.

Señaló que este comportamiento obedece principalmente a que se ha recuperado la confianza de los ciudadanos en las instituciones, lo que ha generado una mayor participación de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Al presentar la estadística correspondiente al año que recién concluyó, se detalló que Reynosa se mantiene como el principal municipio recaudador en el estado, al concentrar más del 50 por ciento de los ingresos fiscales totales.

En este sentido, Valdez Richaud indicó que la diferencia entre Reynosa y el resto de los municipios es considerable.

“Sigue siendo Reynosa la principal recaudadora, definitivamente estamos prácticamente en un 50 o 60% arriba de Matamoros que es la segunda y por ende casi lo doble del resto de los municipios, sigue siendo la número uno”, puntualizó.

Matamoros ocupa el segundo lugar en recaudación estatal, aunque se mantiene entre 50 y 60 por ciento por debajo de lo que capta Reynosa, mientras que el resto de los municipios registra cifras muy inferiores.

La Oficina Fiscal destacó que este desempeño consolida a Reynosa como la principal fuente de ingresos fiscales para el estado de Tamaulipas, confirmando su papel estratégico en el sostenimiento financiero de la entidad.

Finalmente, el jefe de la Oficina Fiscal reiteró que la meta para el presente año es mantener esta tendencia positiva, fortaleciendo la atención a los contribuyentes y promoviendo una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.