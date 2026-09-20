Registra puerto en Matamoros arribo de barco y nueva carga

La embarcación apoyará en el tendido de tuberías en la zona marítima, mientras la draga Cresway mantiene el canal de navegación.

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El Puerto del Norte de Matamoros registró una jornada con movimiento de embarcaciones y carga, entre ellas el arribo del buque Seven Pegasus, que será utilizado para apoyar trabajos relacionados con el tendido de tuberías en el campo Trion, ubicado en el Cinturón Plegado Perdido.

La embarcación realizó su arribo en la boya de recalada del puerto, donde se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes para la libre plática y su importación temporal, como parte de las operaciones offshore que se desarrollarán en la zona.

El Seven Pegasus estará destinado a brindar apoyo a las actividades que se realizan en el campo Trion, donde opera la empresa Woodside, como parte de los trabajos relacionados con infraestructura para el sector energético.

Durante la misma jornada también se registró el ingreso de carga de productos químicos de la empresa Orbia, mercancía que permanecerá almacenada temporalmente en las instalaciones portuarias y que está contemplada para su exportación durante el mes de octubre.

A estas operaciones se sumó la presencia de la draga Cresway, que continúa con trabajos en el canal de navegación para alcanzar una profundidad de hasta 12 metros y mantenerlo en condiciones para el tránsito de embarcaciones.

El movimiento registrado incluye actividades relacionadas con el sector energético, almacenamiento de mercancías y mantenimiento de infraestructura marítima, concentradas en una misma jornada dentro del Puerto del Norte de Matamoros.