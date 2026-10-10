Registra Katalyna Méndez aspiración de Morena en Ciudad Victoria

La diputada busca avanzar en el proceso interno, mientras destaca su trabajo con una propuesta para reconocer tradiciones deportivas y culturales de Tamaulipas

Judith Katalyna Méndez Cepeda, diputada local de Morena, se registró como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Ciudad Victoria, con miras a encabezar la coordinación municipal de su partido rumbo a la candidatura por la presidencia municipal en las elecciones de 2027.

Méndez Cepeda fue electa por mayoría relativa en el Distrito XV, con cabecera en Ciudad Victoria. La legisladora ha señalado que analizará las reglas establecidas en la convocatoria para determinar los pasos que deberá seguir desde el Congreso del Estado y realizar cualquier movimiento dentro del marco legal.

La diputada expresó su confianza en el trabajo realizado durante sus dos años en el Congreso, así como en su trayectoria previa dentro del servicio público y el activismo social.

Entre sus iniciativas más recientes destaca una propuesta presentada ante el Pleno del Congreso del Estado para fortalecer el reconocimiento de la charrería, la escaramuza y el rodeo como expresiones deportivas y culturales de Tamaulipas.

La legisladora subrayó que estas disciplinas forman parte de una tradición que no solo se conserva, sino que también se vive, practica y transmite de generación en generación, con amor por Tamaulipas y respeto por su cultura e identidad.

La propuesta contempla reformar diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas, así como de la Ley de Fomento de la Cultura estatal.