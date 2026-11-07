Registra Acueducto Guadalupe Victoria 70% de avance

El gobernador Américo Villarreal señaló que, de mantenerse el ritmo de los trabajos, la obra podría entrar en operación durante el primer cuatrimestre de 2027

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria registra alrededor de 70% de avance. El progreso contempla tanto la planta potabilizadora, cuya construcción corresponde al Gobierno estatal, como la conducción del acueducto, que se realiza con recursos federales.

El mandatario señaló que, de mantenerse el ritmo de los trabajos, la obra podría entrar en operación durante el primer cuatrimestre de 2027. Destacó que su conclusión beneficiará a las y los habitantes de Ciudad Victoria.

Villarreal Anaya también se refirió a la mención, durante la conferencia matutina, del colector de aguas residuales de Monterrey hacia la presa Marte R. Gómez. Dijo que el tema está relacionado con un acuerdo pendiente desde hace años para resarcir a Tamaulipas por el agua que retiene la presa El Cuchillo.

En ese sentido, indicó que la Comisión Nacional del Agua, por medio de su director, Efraín Morales López, confirmó la autorización para trasvasar 160 millones de metros cúbicos de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez.

El gobernador añadió que la gestión de las aguas nacionales debe considerar no solo a Nuevo León, sino también los intereses de las entidades vecinas que comparten las cuencas de distintos ríos.