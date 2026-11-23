Julio Ramírez enfrenta el desafío de encabezar la seguridad en Reynosa, municipio que demanda resultados ante los problemas que persisten en esta materia

Originario de Monterrey, Nuevo León, Julio Ramírez asumió la responsabilidad de encabezar la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Reynosa, una de las áreas más sensibles del Ayuntamiento y que enfrenta importantes retos ante las demandas de seguridad de la población.

El nuevo funcionario aseguró contar con más de 15 años de experiencia en el servicio público, con trayectoria en la Policía de Monterrey, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia del Estado, además de una década trabajando en territorio tamaulipeco.

“Sí, claro que sí, he estado en Monterrey en la Policía Regia, he estado en Seguridad Pública de Tamaulipas, en la Fiscalía de Tamaulipas y tengo más de 15 años en el servicio público. Yo soy originario de Monterrey y tengo 10 años trabajando en Tamaulipas”, señaló.

Coordinará acciones con los gobiernos estatal y federal

Ramírez explicó que su plan de trabajo estará alineado con la estrategia nacional de seguridad y que buscará fortalecer la coordinación con los gobiernos estatal y federal, siguiendo los lineamientos establecidos por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Los planes de trabajo no están inventados, los planes de trabajo vamos a estar encaminados junto con el Gobierno Federal”, aseguró.

En ese sentido, destacó la reunión celebrada el pasado 12 de noviembre, en la que García Harfuch convocó a representantes municipales para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y consolidar la estrategia nacional.

“Hace poco, un 12 de noviembre, el jefe Omar García Harfuch hizo una asamblea con todos los municipios y la importancia de hacer un gran equipo para consolidar la estrategia nacional y vamos a estar trabajando de la mano con el gobierno estatal y el Gobierno Federal”, explicó.

Busca reforzar la prevención en Reynosa

El nuevo secretario adelantó que su visión de seguridad pública irá más allá de los operativos de Tránsito, las grúas y la aplicación de multas, pues buscará dar mayor importancia a las acciones de prevención.

“Queremos cambiar el tema de que Seguridad Pública no sólo es Tránsito, no sólo son grúas, va más allá, como vamos al tema de prevención y sobre eso vamos a estar trabajando”, puntualizó.

Ahora, Julio Ramírez enfrenta el desafío de encabezar la seguridad en Reynosa, municipio que demanda resultados ante los problemas que persisten en esta materia. Su experiencia y la coordinación que promete establecer serán fundamentales para responder a las exigencias de los ciudadanos.