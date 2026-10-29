Regidor de Victoria denuncia presunto uso de recursos públicos

El edil afirmó que ha observado el presunto uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos en recorridos y actividades de precampaña

El regidor de Movimiento Ciudadano en el cabildo de Victoria, Daniel Pérez, cuestionó a funcionarios que dejaron sus cargos públicos para participar en actividades partidistas, pero que, según señaló, conservarían el uso de recursos y privilegios oficiales.

“Que hagan lo que quieran, pero que no lo hagan con el dinero de los ciudadanos”, señaló.

El edil afirmó que ha observado el presunto uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos en recorridos y actividades de precampaña, pese a que algunos funcionarios ya renunciaron a sus puestos.

Pide aclarar cómo se financian las actividades partidistas

Daniel Pérez indicó que existen denuncias sobre estas prácticas y que, según dijo, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ya habría notificado a algunas personas.

También pidió que se aclare con qué recursos se realizan las actividades de quienes aspiran a cargos políticos.

Exige investigar sin distinción de partidos

El regidor llamó a las autoridades correspondientes a investigar y frenar cualquier uso indebido de recursos, sin importar el partido al que pertenezcan las personas involucradas.