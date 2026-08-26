Refuerzan vigilancia sanitaria en restaurantes de Tampico

La COEPRIS intensificó inspecciones en pollerías, marisquerías y negocios de carnes asadas ante reportes de infecciones gastrointestinales

Ante los reportes de infecciones gastrointestinales relacionadas con el consumo de alimentos, la COEPRIS reforzó la vigilancia en pollerías, marisquerías y negocios de carnes asadas en Tampico.

Nicolás Berumen Ávalos, delegado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), señaló que las inspecciones se intensificaron durante las últimas semanas de la canícula.

Las altas temperaturas, con sensaciones térmicas superiores a los 48 grados centígrados, aceleran la descomposición de los alimentos y favorecen la proliferación de bacterias cuando no son almacenados correctamente.

El funcionario explicó que algunos establecimientos señalados por la comunidad mantenían alimentos durante más de seis horas sin refrigeración adecuada, lo que incrementa el riesgo de infecciones intestinales.

Los menores de cinco años representan uno de los grupos más vulnerables y concentran una parte importante de las atenciones por cuadros gastrointestinales y deshidratación en Tampico y Ciudad Madero.

Uno de los reportes más recientes corresponde a una persona que habría consumido pollo asado en la colonia Unidad Nacional y posteriormente presentó una infección aguda del tracto digestivo.