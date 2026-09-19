Refuerzan vigilancia para proteger tortugas marinas en Tamaulipas

Autoridades realizaron inspecciones en distintos campamentos tortugueros de Tamaulipas para reforzar la protección de las tortugas marinas

La vigilancia en favor de las tortugas marinas en Tamaulipas fue reforzada mediante una jornada de inspección y verificación realizada en distintos campamentos tortugueros del estado.

Las acciones forman parte de los trabajos permanentes para fortalecer la conservación de la biodiversidad y proteger a las especies marinas que llegan a las costas tamaulipecas.

Profepa supervisa campamentos tortugueros

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en la jornada con labores de vigilancia destinadas a comprobar que las actividades realizadas en los campamentos se desarrollen conforme a los planes de manejo establecidos.

Las revisiones también buscan verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y fortalecer las medidas destinadas a la protección de las especies.

Los campamentos tortugueros desempeñan labores de protección, monitoreo, manejo y conservación de las tortugas marinas que arriban a las costas de Tamaulipas.

Estos trabajos contribuyen a la preservación de los ecosistemas marinos y costeros del estado, mediante acciones enfocadas en el cuidado de la fauna silvestre.

Coordinan esfuerzos para proteger la biodiversidad

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas refrendó su compromiso de mantener la coordinación con las instituciones ambientales para fortalecer las estrategias de conservación y vigilancia.

El objetivo es que las acciones dirigidas a la protección de la fauna silvestre se realicen con responsabilidad y de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada, estas acciones responden a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar políticas públicas orientadas a la protección del patrimonio natural de Tamaulipas.

Bajo la conducción del vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, se mantiene el trabajo técnico y operativo para fortalecer las labores de conservación.

La estrategia contempla sumar esfuerzos con las autoridades competentes para proteger las especies y los ecosistemas que forman parte de la riqueza natural de Tamaulipas.