Refuerzan vigilancia para proteger tortugas marinas en Tamaulipas

La vigilancia en favor de las tortugas marinas en Tamaulipas fue reforzada mediante una jornada de inspección y verificación realizada en distintos campamentos tortugueros del estado.
Las acciones forman parte de los trabajos permanentes para fortalecer la conservación de la biodiversidad y proteger a las especies marinas que llegan a las costas tamaulipecas.
Profepa supervisa campamentos tortugueros
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en la jornada con labores de vigilancia destinadas a comprobar que las actividades realizadas en los campamentos se desarrollen conforme a los planes de manejo establecidos.
Las revisiones también buscan verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y fortalecer las medidas destinadas a la protección de las especies.
Los campamentos tortugueros desempeñan labores de protección, monitoreo, manejo y conservación de las tortugas marinas que arriban a las costas de Tamaulipas.
Estos trabajos contribuyen a la preservación de los ecosistemas marinos y costeros del estado, mediante acciones enfocadas en el cuidado de la fauna silvestre.
Coordinan esfuerzos para proteger la biodiversidad
La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas refrendó su compromiso de mantener la coordinación con las instituciones ambientales para fortalecer las estrategias de conservación y vigilancia.
El objetivo es que las acciones dirigidas a la protección de la fauna silvestre se realicen con responsabilidad y de acuerdo con las disposiciones correspondientes.
De acuerdo con la información proporcionada, estas acciones responden a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar políticas públicas orientadas a la protección del patrimonio natural de Tamaulipas.
Bajo la conducción del vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, se mantiene el trabajo técnico y operativo para fortalecer las labores de conservación.
La estrategia contempla sumar esfuerzos con las autoridades competentes para proteger las especies y los ecosistemas que forman parte de la riqueza natural de Tamaulipas.