Refuerzan vigilancia en kínder de Victoria tras cinco robos

Los padres de familia expresaron su molestia bloqueando la carretera interejidal en la colonia La Presita, por espacio de varias horas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas destinará apoyos para responder por lo robado en el Jardín de Niños “Bertha Sierra Bustamante”, de Ciudad Victoria, además de mejorar las condiciones de infraestructura, mientras que la Guardia Estatal, realizará una presencia permanente durante un mes y los elementos acudirán en horas de la madrugada para realizar recorridos hacia el interior del plantel, acompañados de algún padre o madre de familia.

Jardín de Niños registra al menos cinco robos en un mes

Estas acciones serán implementadas una vez que este plantel educativo, ha sido blanco de al menos cinco robos en tan solo un mes, dejando sin el servicio de agua potable y energía eléctrica.

Karla Vázquez, madre de familia:

“Está todo el kínder destruido; no puede ser posible que hasta el almuerzo de ellos se roben. Ya la verdad, traer a los niños hasta da pena. Mi hijo me dice: ‘¿Qué estamos haciendo aquí, mamá? ¿Qué tenemos que hacer aquí?'. Es una burla, como papás es una burla. Tienen un mes que entraron, han tenido una semana de clases porque es robo tras robo”.

Padres bloquean carretera interejidal para exigir atención

Los padres de familia expresaron su molestia bloqueando la carretera interejidal en la colonia La Presita, por espacio de varias horas, arribando elementos de Tránsito y de la Guardia Estatal para acordar el perímetro y garantizar la seguridad de los manifestantes.

Patricia Jasso, madre de familia:

“Lo que es el cable de suministro eléctrico, los insumos, las lámparas, lo que fueron las cámaras de seguridad que teníamos en el kínder que se llevaron, entre otras cosas, es una lista y les vuelvo a repetir, todo nos cuesta como padres de familia; ya basta”.

Directora señala que los robos ocurren durante la noche

La directiva del Jardín de Niños argumenta que ya es demasiado, delincuentes que siguen cometiendo robos a escuelas, comercios y casas habitación, sin que alguna autoridad haga algo por resolver esta ola de asaltos.

Luz María del Carmen Aguilar, Directora