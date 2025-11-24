Refuerzan vigilancia en Bancos del Bienestar de Antiguo Morelos

Con el fin de disminuir actos delictivos, elementos de seguridad se desplegaron sobre la Carretera Federal 80 para garantizar la seguridad de los ciudadanos

Elementos pertenecientes a la Guardia Estatal llevarán a cabo diversos operativos en sucursales del Banco del Bienestar ubicado en el municipio de Antiguo Morelos.

Estas acciones se desplegarán sobre la Carretera Federal 80, en el tramo Mante–Huizache, a la altura del kilómetro 194, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad tanto para usuarios como los propios empleados.

Elementos de la Guardia Nacional se mantendrán en el área para confirmar que no existen riesgos para la institución, ni para aquellos usuarios que acudan a este punto.

Este despliegue forma parte de las acciones permanentes establecidas para disminuir actos delictivos, tales como robos, actos vandálicos y faltas administrativas en establecimientos financieros.