Refuerzan vigilancia en 182 escuelas de Tamaulipas

La SET reforzará la seguridad en 182 escuelas con antecedentes de robo mediante operativos, cámaras y acciones preventivas durante vacaciones

Con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación de Tamaulipas reforzará la vigilancia en 182 escuelas identificadas con antecedentes de robo durante el periodo vacacional, mediante operativos de la Guardia Estatal, instalación de cámaras de seguridad y acciones preventivas para evitar actos de vandalismo.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que los planteles considerados de mayor riesgo se encuentran distribuidos en alrededor de siete municipios, por lo que se diseñó una estrategia específica para proteger su infraestructura mientras permanecen sin actividades escolares.

Guardia Estatal realizará rondines en planteles de mayor riesgo

Como parte del operativo, la Guardia Estatal efectuará recorridos de vigilancia en las escuelas con mayor incidencia de robos. Además, se acelerará la instalación de cámaras de videovigilancia y se analizará la integración de comités voluntarios de madres y padres de familia, principalmente en comunidades rurales, para reportar cualquier situación sospechosa.

Valdez García destacó que la participación ciudadana será fundamental para prevenir delitos, por lo que exhortó a vecinos y directivos a mantener comunicación con las autoridades de seguridad y denunciar oportunamente posibles actos de vandalismo.

Buscan conectar los planteles al sistema C5

El funcionario explicó que algunas escuelas ya han adquirido equipos de videovigilancia con recursos del programa La Escuela es Nuestra; sin embargo, el objetivo es incorporar todos los planteles al sistema del C5, lo que permitiría una respuesta más rápida de las corporaciones de seguridad ante cualquier emergencia.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Tamaulipas busca garantizar que las escuelas permanezcan en condiciones óptimas durante el receso escolar, protegiendo su infraestructura para que el próximo ciclo escolar inicie sin contratiempos.