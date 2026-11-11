Refuerzan vigilancia contra farderos en Tampico por Buen Fin

El blindaje comercial se ejecutará del 13 al 17 de noviembre de 2026 y, posteriormente, esta vigilancia permanecerá, pues se aproxima el mes de más movimiento

La Guardia Estatal ha reforzado los operativos contra delincuentes y farderos, esto en virtud de la llegada de fechas que generarán mayor derrame económico.

Ludwing Porras Rangel. Coordinador de la Guardia en el sur de Tamaulipas dio a conocer que tienen conocimiento de que Carmen, la mujer fardera que fue emboscada hace semanas en el centro de Tampico por algunas de sus víctimas, ahora comienza a robar en municipios del norte de Veracruz.

Refuerzan patrullajes antes del Buen Fin

Este hecho ha encendido las alertas, pues personas como ella es difícil que dejen este tipo de prácticas de la noche a la mañana, por lo cual se ha instruido antes de que arranque la nueva edición del Buen Fin, que iniciará el 13 de noviembre, exista mejor patrullaje, elementos que hagan rondines a pie y las líneas de atención al 100% para recepcionar quejas o denuncias.

La instrucción es priorizar el combate al robo hormiga y bandas de farderos.

Vigilancia comercial continuará durante diciembre

Tras capturas previas y alertas de comerciantes sobre bandas organizadas que operaban con camionetas en la zona centro de Tampico y Altamira, el blindaje comercial se ejecutará del 13 al 17 de noviembre de 2026 y, posteriormente, esta vigilancia permanecerá, pues se aproxima diciembre, el mes de más movimiento en el área comercial.