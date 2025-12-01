Info 7 Logo
Refuerzan vigilancia con operativos en carreteras de Tamaulipas

Por: Diana Leyva

30 Noviembre 2025, 15:11

Estas estaciones forman parte de los despliegues instalados en las principales vías de la entidad, las cuales presentan afluencia en esta época decembrina

Guardia Estatal de Tamaulipas intensificó la vigilancia en los principales accesos carreteros ante el incremento de viajeros durante la temporada decembrina.

Elementos reforzaron los recorridos de supervisión en la Carretera Federal 85, en el kilómetro 175, así como en la plaza de cobro.

De manera paralela, en Reynosa, la corporación mantiene presencia sobre la Carretera Federal 40, en el tramo General Bravo–Reynosa donde se busca prevenir incidentes y asaltos.

Estas estaciones seguras forman parte de los despliegues “Invierno Seguro 2025” y “Héroes Paisanos”, los cuales buscan apoyar y brindar atención a los ciudadanos que recorren estas principales vías de la entidad.

