Refuerzan vacunación contra sarampión en Tamaulipas

Salud estatal intensificó vacunación contra sarampión e influenza; descartan casos confirmados y buscan alcanzar 96% de cobertura

La Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó las acciones de vacunación contra el sarampión y la influenza ante los casos registrados a nivel nacional, informó el titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario aseguró que hasta el momento no se han confirmado casos de sarampión en la entidad, ni tampoco de la nueva cepa de influenza conocida como “super gripa”.

Recordó que en 2025 se registraron 12 casos de sarampión en el estado de Chihuahua, situación que obligó a implementar un cerco sanitario. En ese contexto, se analizaron 130 muestras y se confirmaron 12 casos positivos vinculados con una comunidad menonita.

En lo que va de 2026, Hernández Navarro detalló que se han detectado 12 casos sospechosos en Tamaulipas; sin embargo, siete ya fueron descartados y el resto continúa en análisis, por lo que reiteró que no hay casos confirmados en la entidad.

El secretario de Salud subrayó que para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño es necesario contar con al menos 96 por ciento de la población vacunada en todos los grupos de edad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a completar sus esquemas de vacunación.