Refuerzan sistemas lagunarios en el sur de Tamaulipas

Reconocen avances tras la sequía, pero advierten que la pesca furtiva con mallas pequeñas sigue siendo un riesgo para la recuperación.

Con la siembra de tilapia negra proveniente de Colima, autoridades municipales y cooperativas pesqueras impulsan el repoblamiento de los sistemas lagunarios del sur de Tamaulipas, particularmente en la laguna de Champayán, como parte de una estrategia para recuperar la fauna afectada por la severa sequía registrada en la región.

El regidor, Luis Gabriel Márquez González, explicó que esta acción forma parte del refuerzo implementado por el alcalde para restablecer el equilibrio ecológico y apoyar la economía de las familias que dependen de la pesca.

Detalló que los primeros lotes de tilapia fueron depositados en zonas como El Repecho y Mata de Labra, donde ya se observan resultados positivos.

“Las tilapias que se trajeron ya se están reproduciendo; incluso ya hay crías de esas mismas especies, lo que nos permite avanzar ahora en el repoblamiento de otros vasos lacustres de la ciudad”.

El funcionario recordó que la sequía extinguió casi por completo gran parte de la fauna acuática, por lo que fue necesario trasladar reproductores desde Colima para reactivar los sistemas lagunarios.

“Hoy ya tenemos resultados y se está repoblando nuevamente, lo cual es muy alentador”, subrayó.

Por su parte, Hermelindo Demis Turroviates, secretario de la cooperativa de lagunas y ríos del sur de Tamaulipas, indicó que actualmente, en la zona operan varias cooperativas que han sido beneficiadas con la siembra de alevines en la laguna de Champayán.

Reconoció que, a tres meses de las primeras siembras, ya se observan ejemplares de tilapia con un peso aproximado de 200 gramos, lo que confirma que la reproducción va por buen camino.

“Es algo muy positivo, sobre todo para el comercio y el sustento de los pescadores”, afirmó.

Sin embargo, los cooperativistas advirtieron que persiste un problema serio: la pesca furtiva.

Señalaron que algunos pescadores libres utilizan mallas pequeñas y realizan arrastres que capturan peces demasiado jóvenes, afectando el proceso de recuperación.

“Nosotros trabajamos con malla cuatro y contamos con permiso comercial, pero nos vemos afectados cuando otros sacan el pescado muy chico y no lo dejan reproducirse”.

Además de la tilapia, los pescadores reportan una recuperación gradual de otras especies como jaiba, acamaya, carpa, lobina y el llamado “bobito”, así como la presencia de peces que sobrevivieron en pozas durante la sequía. No obstante, insistieron en que, sin mayor vigilancia y control, el esfuerzo de repoblamiento podría verse comprometido.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para reforzar la supervisión en la laguna de Champayán y garantizar que la recuperación de los sistemas lagunarios sea sostenible y en beneficio de todas las comunidades pesqueras del sur de Tamaulipas.