Refuerzan seguridad para trabajadores de Derramadero

Autoridades de Saltillo y la CTM sumaron una patrulla, cámaras de videovigilancia y una caseta policial para fortalecer la vigilancia en la zona industrial

El regidor de Saltillo, Hugo Rábago, destacó la importancia de mantener un trabajo conjunto entre el sindicato de la CTM en Derramadero y el alcalde Javier Díaz González, luego de la entrega de una patrulla y una unidad de monitoreo para reforzar las condiciones de seguridad de los trabajadores de esta zona industrial, ubicada al sur de la ciudad.

Rábago señaló que la coordinación entre autoridades y organizaciones sindicales permitió concretar acciones que contribuirían a mejorar la vigilancia y prevención del delito en Derramadero.

La donación contempló una patrulla, cámaras de videovigilancia y una caseta de policía, herramientas que permitirían fortalecer la atención y generar mayor tranquilidad para quienes diariamente acuden a laborar en este sector.

El regidor resaltó que este tipo de iniciativas demostraron que la suma de esfuerzos podía traducirse en beneficios directos para la comunidad.

Añadió también que la colaboración entre la CTM, el gobierno municipal y las instancias de seguridad sería fundamental para continuar impulsando estrategias que protegieran a los trabajadores y mejoraran las condiciones de seguridad en la zona industrial de Derramadero.