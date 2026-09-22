Refuerzan seguridad en Reynosa con operativo interinstitucional

Diversas corporaciones estatales y federales efectúan recorridos de vigilancia en avenidas principales y zonas comerciales.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir conductas delictivas, autoridades estatales y federales mantienen desplegado el operativo interinstitucional “Reynosa Segura” en diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con información de la Vocería, elementos de las corporaciones participantes realizan recorridos de vigilancia y prevención en zonas comerciales, áreas de actividad cotidiana y principales vialidades, con presencia operativa en distintos horarios.

La estrategia contempla acciones de proximidad con la ciudadanía y vigilancia preventiva para contribuir a generar condiciones de seguridad para las familias, comerciantes y personas que diariamente realizan sus actividades en Reynosa.

En el operativo participan elementos de la Guardia Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, como parte de las acciones de seguridad implementadas en la entidad.

Las autoridades mantienen presencia operativa en distintos puntos de la ciudad, con labores enfocadas en la prevención y atención de posibles situaciones que puedan afectar la seguridad de la población.