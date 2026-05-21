Refuerzan seguridad en Reynosa con nuevos operativos

En estos operativos participan elementos de unidades operativas de la Octava Zona Militar, personal de la Guardia Nacional y efectivos de la Guardia Estatal

Con base en lineamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional y por instrucciones directas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Reynosa se llevan a cabo una serie de operativos con la finalidad de reforzar la seguridad y recuperar la tranquilidad de las familias.

Estas acciones forman parte de una petición que durante los últimos meses había sido realizada tanto por autoridades municipales como por ciudadanos preocupados por la situación de inseguridad en distintos sectores de la ciudad.

Operativo contempla vigilancia y presencia estratégica

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el operativo contempla recorridos de vigilancia, presencia estratégica y acciones preventivas en zonas consideradas de riesgo dentro de Reynosa.

Michel Alejandro Rodríguez Rivera, subteniente de caballería, explicó que estas bases de operaciones institucionales tienen como objetivo realizar patrullajes preventivos, recorridos y presencia operativa en distintos sectores de la ciudad para mantener la seguridad y preservar el orden entre la ciudadanía.

“El objetivo de estas bases de operaciones institucionales es hacer patrullajes preventivos, recorridos, presencia operativa en distintos sectores de esta ciudad, con el fin de mantener la seguridad, preservar el orden de toda la ciudadanía reynosense, asimismo brindamos apoyo a la ciudadanía en caso de algún llamado”, expresó el mando militar.

Autoridades piden apoyo de la ciudadanía

Michelle Alejandro Rodríguez Rivera señaló además que para lograr resultados positivos es necesaria la participación activa de la ciudadanía mediante reportes sobre puntos peligrosos, actividades ilícitas o cualquier situación que represente riesgo para la población.

El subteniente indicó que las denuncias pueden realizarse de forma confidencial a través del número de emergencias 911 o mediante denuncia anónima al 089, con el propósito de fortalecer la colaboración entre sociedad y autoridades.

“Es también muy importante que la ciudadanía nos apoye reportando algún acto delictivo, alguna sospecha de que puedan realizar acciones indebidas, llamando al número de emergencia que es el 911 o en su caso una denuncia anónima al número 089”, comentó.

Participan Ejército, Guardia Nacional y Guardia Estatal

En estos operativos participan elementos de unidades operativas de la Octava Zona Militar, personal de la Guardia Nacional y efectivos de la Guardia Estatal, quienes mantienen presencia en diversos sectores de Reynosa.

El mando militar agregó que las acciones de vigilancia se realizan tanto de día como de noche, principalmente en colonias donde se registra mayor incidencia delictiva, con el objetivo de disminuir los riesgos y generar mayor tranquilidad entre las familias.