Refuerzan seguridad en preparatoria tras asalto a estudiante

La Preparatoria Federal por Cooperación Ricardo Flores Magón activó medidas urgentes y pide apoyo a autoridades para proteger a alumnos en la zona Centro

La Preparatoria Federal por Cooperación Ricardo Flores Magón emitió un comunicado urgente luego de que la mañana del miércoles un alumno de la institución fuera víctima de un asalto en la zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con el documento, el hecho ocurrió específicamente sobre la calle Cuatro, entre González y Abasolo, lo que encendió las alertas entre la comunidad estudiantil y directiva del plantel.

Ante esta situación, el director del plantel, Juan Alonso Castro, informó que ya se encuentran implementando acciones inmediatas para reforzar la seguridad de los estudiantes, además de brindar tranquilidad a las familias.

Asimismo, detalló que se mantienen pláticas con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, encabezada por Yolanda Chavira Estrada, con el objetivo de establecer un plan integral de seguridad escolar en la zona.

La institución también solicitó a Seguridad Pública el reforzamiento de la vigilancia, al considerar que muchos alumnos se trasladan a pie, en transporte público o en bicicleta, lo que los vuelve más vulnerables, especialmente por las condiciones del horario de verano.

Finalmente, el director reiteró que la seguridad, el bienestar y la integridad de los estudiantes son una prioridad, y confió en que, mediante el trabajo coordinado entre autoridades, escuela y sociedad, se logrará fortalecer un entorno más seguro para todos.