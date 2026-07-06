Refuerzan programa de bacheo en avenidas dañadas de Reynosa

El secretario de Obras Públicas del municipio, Eduardo López Arias, informó que el programa de rehabilitación continúa avanzando en diversos sectores

El mal estado de las vialidades continúa siendo una de las principales demandas de la ciudadanía en Reynosa. En este espacio informativo se han documentado las condiciones de calles en colonias como Vicente Guerrero y Loma Blanca, donde el deterioro del pavimento ha complicado la circulación vehicular.

Ante esta situación, el secretario de Obras Públicas del municipio, Eduardo López Arias, informó que el programa de rehabilitación continúa avanzando en diversos sectores de la ciudad.

El funcionario señaló que actualmente las cuadrillas trabajan en varias colonias y que los frentes de obra seguirán ampliándose conforme avance el programa.

"Estamos en Loma Blanca, en la colonia Vicente Guerrero, en la colonia Virreyes, estamos también terminando la colonia Rincón del Valle, terminamos ya lo que es Jardines Coloniales, Las Fuentes y estamos avanzando; ahorita vamos a pasar a La Cima, ya con los vecinos de La Cima hicimos algunas reuniones donde nos hicieron saber sus peticiones", expresó.

López Arias explicó que las solicitudes de bacheo se reciben a través de los Comités de Bienestar Social, los cuales mantienen comunicación permanente con la Secretaría de Obras Públicas para definir las vialidades que requieren atención prioritaria.

"Vamos a hacer bacheo en algunas otras calles de la misma colonia; la idea con este programa de bacheo es que podamos abarcar mayor cantidad de colonias que tienen este problema y poder otra vez rehabilitar esas calles que en este momento se encuentran algo dañadas", comentó.

Asimismo, indicó que el Cabildo autorizó una inversión cercana a los 150 millones de pesos para fortalecer estas acciones, aunque reconoció que el rezago en materia de bacheo aún es considerable.