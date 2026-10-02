Refuerzan prevención de dengue ante cambios de clima

Implementarán estrategias coordinadas para proteger a menores, adultos mayores y personas vulnerables ante los cambios de clima.

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Ante los cambios de clima y las lluvias que podrían presentarse en los próximos días, la Secretaría de Salud en Matamoros reforzó las acciones para eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue y prevenir un incremento de casos.

El secretario de Salud en Matamoros, Antonio Alfaro, señaló que se mantiene la coordinación con la ciudadanía para evitar la acumulación de agua, destacando que las acciones preventivas han permitido mantener un buen comportamiento en los casos de dengue.

Además, adelantó que Matamoros participará en la próxima jornada de vacunación, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud del Estado, con el objetivo de ampliar la aplicación de vacunas y reducir riesgos entre la población.

Alfaro explicó que se dará prioridad a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y padecimientos respiratorios, debido a que los cambios de temperatura pueden favorecer también un incremento en las enfermedades respiratorias.

En cuanto al COVID-19, el funcionario reconoció que se ha observado un incremento en las consultas relacionadas con este padecimiento, aunque aclaró que hasta el momento no se ha confirmado ninguna defunción por esta causa en Matamoros.

Señaló que han mantenido comunicación con el Hospital General y el IMSS para verificar esta información, por lo que pidió a la población evitar la automedicación y acudir a consulta ante la presencia de síntomas, especialmente cuando se trate de personas con enfermedades crónicas.

Respecto al dengue, indicó que hasta el momento se tienen dos casos registrados oficialmente, aunque se espera que durante una reunión esta semana se actualicen las cifras y se den a conocer los datos más recientes a la población.