VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Refuerzan operativos en carreteras para seguridad en Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

07 Marzo 2026, 11:46

Compartir
WhatsApp

Guardia Estatal cuenta con estaciones seguras distribuidas estratégicamente a lo largo de las carreteras donde las y los viajeros pueden realizar paradas

Refuerzan operativos en carreteras para seguridad en Tamaulipas

Las autoridades de seguridad federales y estatales se encuentran desplegadas de manera coordinada en las carreteras de los 43 municipios de Tamaulipas realizando labores de vigilanciaprevención y asistencia a la ciudadanía que transita por las distintas vialidades del territorio estatal

guardia-estatal-refuerza-seguridad-operativos-carreteros.jpg

La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado , emitió una serie de recomendaciones para las familias que tiene planeado salir a carretera en la antesala del periodo vacacional de Semana Santa

Guardia Estatal instala estaciones seguras 

Asimismo la Guardia Estatal cuenta con estaciones seguras distribuidas estratégicamente a lo largo de las carreteras donde las y los viajeros pueden realizar paradas para descansar. En caso de alguna eventualidad como una falla mecánica, recibir apoyo por parte de las autoridades. 

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de cuentas y fuentes oficiales

Comentarios