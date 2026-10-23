Refuerzan operativos de velocidad por percances en Matamoros

La Dirección de Tránsito incrementará la vigilancia en la carretera a Reynosa para sancionar a conductores y transporte que excedan límites.

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El incremento de accidentes viales registrados en Matamoros, particularmente en la carretera Matamoros-Reynosa, ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con precaución para prevenir hechos que pongan en riesgo la vida de los automovilistas.

Ante esta situación, René Santiago, titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Matamoros, señaló que la dependencia reforzará las acciones de vigilancia en las principales avenidas de la ciudad, con especial atención a los conductores que excedan los límites de velocidad establecidos.

El funcionario indicó que los elementos de Tránsito se enfocarán en detectar a quienes incumplan el reglamento vial, incluidos conductores de vehículos particulares y camiones, a fin de aplicar las infracciones correspondientes.

“Es donde están infringiendo y están cometiendo el reglamento de tránsito, donde rebasan los límites de velocidad”, expresó, al explicar que estas conductas forman parte de los aspectos que actualmente atiende la corporación.

René Santiago agregó que las acciones de vigilancia continuarán para promover que los automovilistas respeten los señalamientos y las velocidades permitidas, como parte de las medidas para fortalecer la seguridad vial.

Estas medidas cobran relevancia ante los accidentes registrados en la carretera Matamoros-Reynosa, por lo que las autoridades buscan reforzar la vigilancia y hacer un llamado a los conductores para que manejen con responsabilidad y eviten conductas que puedan derivar en consecuencias fatales.