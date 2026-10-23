Refuerzan operativos ante aumento de accidentes de motociclistas

Autoridades de tres municipios coordinarán operativos aleatorios con la Guardia Estatal a fin de evitar accidentes y conductas de riesgo.

Los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira implementarán operativos aleatorios y coordinados con autoridades estatales para prevenir accidentes viales en los que se ven involucrados motociclistas, luego de que en la zona sur de Tamaulipas se reportara un incremento aproximado del 50 por ciento en este tipo de percances, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Santiago Cerecedo Maya, director de Tránsito en Altamira, explicó que el tema fue abordado durante la Mesa de Construcción de Paz, en la que autoridades de los tres municipios revisaron las condiciones de tránsito, las acciones de vigilancia y las medidas necesarias para reducir los accidentes, particularmente ante el repunte registrado durante los recientes días de lluvia.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, el incremento representa alrededor de 14 accidentes adicionales en el periodo referido para la zona sur, aunque no se precisó una cifra exacta de víctimas mortales. Las autoridades señalaron que, pese a que las tasas actuales no se consideran alarmantes, es necesario reforzar la prevención para evitar nuevos hechos con pérdidas humanas.

Los operativos se realizarán de manera aleatoria y en coordinación con la Guardia Estatal, con el propósito de detectar motocicletas que circulen sin la documentación correspondiente y conductores que no utilicen casco u omitan las medidas de seguridad necesarias.

También se mantendrá la presencia de agentes viales en avenidas principales y durante las horas de mayor circulación, además de acciones para promover el respeto a los límites de velocidad, especialmente cuando el pavimento se encuentra mojado.

Las autoridades aclararon que estas acciones no tienen un propósito recaudatorio, sino preventivo, por lo que hicieron un llamado a los motociclistas a utilizar casco, portar sus documentos y conducir con precaución.

La estrategia busca reducir los riesgos en las calles de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, ante el aumento de percances que pueden derivar en lesiones graves o la pérdida de vidas.