Refuerzan operativo a Uber y Didi; exigen tarjetón vigente

Tamaulipas refuerza operativo a Uber y Didi, exigiendo tarjetón vigente a conductores para operar legalmente y garantizar seguridad y regulación

El Subsecretario del Transporte en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, informó que se ha reforzado el operativo contra los conductores de Uber y Didi en los diferentes municipios del norte, centro y sur del estado, donde se exige que porten un tarjetón vigente, documento que es fundamental para que los conductores puedan trabajar dentro del marco legal, además de garantizar la seguridad y regulación del servicio.

“Yo estoy seguro de que muchos de esos prestadores de servicio de transporte ejecutivo no conocían que tenían que estar regulados; no queremos quitarle el trabajo a nadie, simplemente queremos que la ciudadanía esté tranquila y que el vehículo que aborde sea regulado; se revisa que tenga el permiso”, señaló.

En Tamaulipas circulan más de 12 mil prestadores de servicio por aplicación de servicio ejecutivo, sin embargo, no todos están dentro de la legalidad, pero al menos 300 se han acercado a las oficinas para ponerse al corriente.

Los operativos se refuerzan con usuarios encubiertos, pero que en realidad son funcionarios quienes hacen el exhorto para que se regularicen, aclarando que no se están realizando multas por este motivo debido a que no se trata de operativos recaudatorios.

“Traemos operativos invitándolos; obviamente, se inmoviliza el vehículo, se tiene el programa de agente encubierto, o de usuario encubierto, se pide el servicio, llega la unidad y en ese momento se le pregunta si tiene el permiso por parte de la Subsecretaría del Transporte y si no lo tiene, se inmoviliza ese vehículo hasta que vengan a regularizarse”, señaló.

La multa son 40 UMAS, que viene siendo poco más de 4 mil pesos, tomando en cuenta que el UMA anda en los 113 pesos con 14 centavos, el costo que tiene el permiso por un año es de 20 UMAS, es decir, más de 2 mil pesos al año; lo que se busca es la total seguridad para el usuario, para que pueda constatar que el vehículo que va a abordar está regulado y dentro de la legalidad.