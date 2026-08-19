Refuerzan medidas de rescate en Miramar tras incidente turístico

Un joven de aproximadamente 14 años, procedente de Estados Unidos, fue auxiliado por guardavidas luego de enfrentar dificultades para salir del mar

Elementos de Protección Civil y salvavidas de Ciudad Madero han reforzado las medidas de prevención de ahogamientos en Playa Miramar, luego de un incidente con un turista en este sitio.

Un joven de aproximadamente 14 años, procedente de Estados Unidos, fue auxiliado por guardavidas luego de enfrentar dificultades para salir del mar en Playa Miramar, donde ingresó para disfrutar del destino turístico.

El director de Protección Civil de Ciudad Madero, Ricardo Aguirre Martínez, dijo que el incidente ocurrió a la altura de la torre 15, cuando los guardavidas que realizaban sus recorridos de vigilancia detectaron que el menor estaba siendo arrastrado por la corriente y ya presentaba dificultades para regresar a la orilla.

Explicó que se trató de un arrastre marino, situación en la que las personas pueden quedar atrapadas por las corrientes y comenzar a fatigarse, por lo que los elementos acudieron rápidamente para ponerlo a salvo y vigilar que esto no suceda, manteniendo constante vigilancia.