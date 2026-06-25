Refuerzan limpieza en la Emiliano Zapata y advierten sanciones

El funcionario también pidió evitar tirar desechos en predios baldíos, ya que además de generar contaminación, existe el riesgo de que se registren incendios.

La Secretaría de Servicios Públicos Primarios de Reynosa reiteró el llamado a la ciudadanía para sumarse al programa “Acción y Conciencia”, mediante el cual se realizan jornadas intensivas de limpieza en diversos sectores de la ciudad.

Actualmente las labores se desarrollan en las colonias Emiliano Zapata y Electricistas, donde cuadrillas municipales retiran basura, cacharros y objetos en desuso acumulados en patios y espacios públicos.

Las autoridades señalaron que este tipo de residuos, cuando son abandonados de manera inadecuada, terminan obstruyendo las alcantarillas y contribuyen a la formación de inundaciones durante la temporada de lluvias, además de convertirse en focos de contaminación.

El secretario de Servicios Públicos Primarios, Antonio Chávez Herrera, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las acciones de limpieza colocando la basura en bolsas y depositándola en los lugares correspondientes para facilitar el trabajo de los recolectores.

“Ayúdenos con la basura, poniendo la basura en donde corresponde, embolsen la basura, por favor, ya que los compañeros recolectores los que van recolectando y al vaciar la basura se cae, se tira y tienen que ir recogiendo todo lo que se va tirando”, expresó.

El funcionario también pidió evitar tirar desechos en predios baldíos, ya que además de generar contaminación, existe el riesgo de que se registren incendios que pongan en peligro las viviendas cercanas.

“No tiren en predios baldíos porque eso genera contaminación y luego va alguien y le prende fuego y ponemos en riesgo a las viviendas que están a los lados”, advirtió.

Chávez Herrera recordó que el programa permanecerá más de una semana en este sector y señaló que, una vez concluidas las labores de saneamiento, se aplicará una política de tolerancia cero contra los basureros clandestinos.

Asimismo, invitó a la población a solicitar servicios de descacharrización a través de las páginas oficiales de Servicios Públicos, del alcalde o del Gobierno de Reynosa.