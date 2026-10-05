Refuerzan limpieza de alcantarillas por lluvias en Matamoros

Las labores se concentran principalmente en la limpieza y liberación de alcantarillas, con el objetivo de permitir que el agua acumulada pueda desfogarse

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Las lluvias que se registraron durante el fin de semana en Matamoros provocaron acumulaciones de agua en diferentes sectores de la ciudad, generando complicaciones para los automovilistas y peatones que tuvieron que enfrentar calles anegadas.

La situación se intensificó durante la madrugada de este domingo, cuando las precipitaciones dejaron importantes encharcamientos y obligaron a los ciudadanos a extremar precauciones al momento de desplazarse por la ciudad.

Cuadrillas de la JAD trabajan en la limpieza de alcantarillas

Ante estas condiciones, el presidente municipal Alberto Granados informó a través de sus redes sociales que se mantiene trabajando de manera coordinada con las cuadrillas de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros.

Las labores se concentran principalmente en la limpieza y liberación de alcantarillas, con el objetivo de permitir que el agua acumulada pueda desfogarse con mayor rapidez y evitar que permanezca estancada durante periodos prolongados.

Piden precaución al circular por calles anegadas

El llamado de las autoridades es a mantener precaución al circular por las zonas donde todavía exista acumulación de agua, debido a que el pavimento mojado y los encharcamientos pueden dificultar la circulación y aumentar el riesgo de algún incidente.

Mientras continúan las condiciones de lluvia, los cuerpos de auxilio también permanecen atentos para atender cualquier situación que pudiera presentarse, con la participación de Protección Civil y Cruz Verde.

Las autoridades mantienen vigilancia en los sectores que presentan mayores afectaciones y continúan con los trabajos para disminuir la acumulación de agua en las vialidades.