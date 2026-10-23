Refuerzan la prevención de embarazos y violencia en Tamaulipas

La Secretaría de la Mujer realiza visitas casa por casa en Nuevo Laredo y Reynosa para difundir información de prevención y educación sexual.

La secretaria de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, informó que Nuevo Laredo y Reynosa son los municipios de atención prioritaria debido a sus niveles de población y a las problemáticas registradas, entre ellas el embarazo adolescente y la violencia familiar.

Explicó que, mediante el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), se trabaja en una estrategia que contempla visitas casa por casa para brindar información sobre prevención y educación sexual. Las acciones se realizan en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y ya se gestionan recursos para extenderlas a otros municipios del estado.

Benavides Villafranca señaló que la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes requiere la participación de todo el Estado, así como de la sociedad civil y la iniciativa privada. Añadió que se han ampliado los canales de atención y la capacidad para responder a casos de violencia familiar.

La funcionaria indicó que, en coordinación con la Federación, se cuenta con un banco nacional de datos que registra alrededor de 3 mil 500 casos de mujeres. Aclaró que no todos han llegado a las fiscalías, por lo que consideró fundamental intervenir de manera preventiva antes de que las situaciones escalen.

También señaló que el aumento de casos registrados puede relacionarse con diversos factores, entre ellos una mayor disposición a denunciar y una creciente confianza en las instituciones. Finalmente, afirmó que, entre las mujeres que solicitan apoyo por violencia, la psicológica es la que se presenta con mayor frecuencia, seguida de la física.