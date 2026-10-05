Refuerzan instalación de cámaras de seguridad en escuelas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública reforzó el programa de instalación de cámaras de videovigilancia en planteles educativos, con el objetivo de prevenir y combatir los robos en escuelas.
Willy Zúñiga Castillo, titular del organismo y vocero de Seguridad, informó que diversos municipios destinan parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) a la adquisición de estos equipos, los cuales serán conectados al C-5.
En entrevista con medios de comunicación, destacó la colaboración de los ayuntamientos y explicó que, por disposición, deben destinar el 20 por ciento del presupuesto del FORTAMUN a acciones en materia de seguridad.
“Seguiremos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública para vincular algunas cámaras que tenemos a lo largo y ancho del estado”, señaló.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía al interior de las escuelas, ya que estos avisos han permitido detectar hechos en flagrancia y detener a personas que ingresan a los planteles.