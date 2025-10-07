Refuerzan filtros escolares por casos de Coxsackie en Tamaulipas

Se trata de una enfermedad común en temporada de verano y otoño, de carácter leve, que no amerita hospitalización ni representa riesgo de muerte

La jurisdicción sanitaria número 12 emitió recomendaciones a instituciones educativas para reforzar filtros sanitarios en la entrada de escuelas y guarderías, con el objetivo de detectar oportunamente casos del virus Coxsackie y evitar su propagación entre la población infantil.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 12, Carlos Juárez, explicó que este padecimiento se ha presentado principalmente en menores ubicados en guarderías, en escuelas preescolar, y de entre 5 y 6 años, con síntomas como sarpullido en manos, boca y pies, además de malestar general.

Sin embargo, aclaró que se trata de una enfermedad común en temporada de verano y otoño, de carácter leve, que no amerita hospitalización ni representa riesgo de muerte.

Durante la semana epidemiológica número 41 se registraron ocho casos confirmados en la región sur, cifra que representa un incremento respecto a la semana anterior, en la que se habían contabilizado solo dos. Pese a este repunte, la autoridad sanitaria descartó que exista alerta epidemiológica, al tratarse únicamente de un aviso preventivo.

Recalcó que no se recomienda el cierre de escuelas ni guarderías, sino la implementación de medidas preventivas como filtros de revisión, lavado constante de manos y desinfección de objetos en contacto con los menores. Con estas acciones, dijo, se busca cortar la cadena de transmisión en los centros educativos.

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, subrayó que el virus Coxsackie es un padecimiento esperado en esta temporada, por lo que llamó a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones preventivas sin caer en rumores difundidos en redes sociales.

Educación descarta cierre de escuelas en Altamira por casos de virus Coxsackie

El jefe del Centro Regional de Educación en Altamira, Jorge Cisneros, aseguró que la presencia del virus Coxsackie en menores no representa un riesgo alarmante ni motivo para cerrar escuelas, ya que los casos detectados han sido aislados y se atienden de manera oportuna en coordinación con las autoridades de salud.

Explicó que este padecimiento, también conocido como “boca, manos y pies”, se ha presentado principalmente en jardines de niños, con síntomas leves y sin complicaciones graves. “No es una epidemia ni hemos llegado a ese punto; simplemente se trata de reforzar medidas de higiene, como el constante lavado de manos, la limpieza en los planteles y mantener en casa a los niños que presenten síntomas hasta que puedan regresar sin riesgo de contagio”.

El funcionario destacó que, pese a la información difundida en redes sociales, no existe orden de cerrar planteles educativos en ninguno de los niveles: preescolar, primaria o secundaria. En el caso de Altamira, indicó que los reportes se han concentrado en algunos jardines de niños, sin superar los ocho casos en total.