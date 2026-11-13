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Refuerzan detección de cáncer de mama en Ciudad Victoria

Por: Alfredo Uvalle

12 Noviembre 2026, 16:53

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El funcionario de la Secretaría de Salud dijo que las autoridades han instruido redoblar los esfuerzos para concientizar a las mujeres sobre la prevención

Refuerzan detección de cáncer de mama en Ciudad Victoria

La UNEME DEDICAM Victoria ha realizado cerca de 6,800 mastografías desde enero, entre estudios efectuados en la unidad y pruebas practicadas mediante el mastógrafo móvil, informó su director, Jorge Luis Quintero Salinas.

El funcionario explicó que alrededor de 1,500 estudios se realizaron con el equipo móvil y que, en lo que va del año, se han identificado cerca de 200 casos positivos de cáncer de mama; en este sentido calificó la cifra como preocupante y alarmante, por lo que señaló que la enfermedad representa un problema de salud a nivel mundial.

El funcionario de la Secretaría de Salud dijo que las autoridades han instruido redoblar los esfuerzos para concientizar a las mujeres sobre la importancia de acudir a las unidades médicas y realizarse las pruebas de detección.

Quintero Salinas destacó que las actividades de la unidad, que se realizan desde hace más de cuatro años, han tenido una buena respuesta. Actualmente, atienden a mujeres de otros municipios, entre ellos Ciudad Mante y San Fernando, así como de localidades del altiplano tamaulipeco como Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana y Bustamante, entre otros. 

Además, cuentan con la campaña “Si tú no puedes, nosotros vamos”, que se lleva a cabo en coordinación con los sistemas DIF municipales para acercar los servicios a más mujeres.

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