Refuerzan detección de cáncer de mama en Ciudad Victoria

El funcionario de la Secretaría de Salud dijo que las autoridades han instruido redoblar los esfuerzos para concientizar a las mujeres sobre la prevención

La UNEME DEDICAM Victoria ha realizado cerca de 6,800 mastografías desde enero, entre estudios efectuados en la unidad y pruebas practicadas mediante el mastógrafo móvil, informó su director, Jorge Luis Quintero Salinas.

El funcionario explicó que alrededor de 1,500 estudios se realizaron con el equipo móvil y que, en lo que va del año, se han identificado cerca de 200 casos positivos de cáncer de mama; en este sentido calificó la cifra como preocupante y alarmante, por lo que señaló que la enfermedad representa un problema de salud a nivel mundial.

El funcionario de la Secretaría de Salud dijo que las autoridades han instruido redoblar los esfuerzos para concientizar a las mujeres sobre la importancia de acudir a las unidades médicas y realizarse las pruebas de detección.

Quintero Salinas destacó que las actividades de la unidad, que se realizan desde hace más de cuatro años, han tenido una buena respuesta. Actualmente, atienden a mujeres de otros municipios, entre ellos Ciudad Mante y San Fernando, así como de localidades del altiplano tamaulipeco como Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana y Bustamante, entre otros.

Además, cuentan con la campaña “Si tú no puedes, nosotros vamos”, que se lleva a cabo en coordinación con los sistemas DIF municipales para acercar los servicios a más mujeres.